Merkel efter angreb: »Racisme er gift. Had er gift. Dette had eksisterer i vores samfund«

Den tyske antiterrorenhed overtager efterforskningen af skyderierne i Hanau i Tyskland.

Det skriver nyhedsbureauet AFP: »Statslige anklagere har overtaget efterforskningen på grund af vigtigheden af sagen«, siger en talsmand til AFP.

Talsmanden tilføjer, at »der er tegn på fremmedfjendske motiver« bag drabene.

Tysklands Angela Merkel understreger ifølge AP, at omstændighederne er nødt til at blive undersøgt til bunds, men hun er enig i, at motivet ser ud til at være højreradikalisme.

»Racisme er gift. Had er gift. Dette had eksisterer i vores samfund og er skyld i alt for mange forbrydelser«, siger hun.

Merkel understreger, at regeringen vil bruge »al dens magt« til at stå imod dem, som forsøger at skille landet ad.

»I øjeblikket er der mange indikationer på, at gerningsmand havde højreekstreme, racistiske motiver«, siger hun ifølge Reuters.

Indenrigsminister i den tyske delstat Hessen, Peter Beuth, bekræfter også ifølge Reuters, at efterforskerne mistænker, at angrebene er terrorisme.

Den formodede gerningsmand blev efter skyderierne fundet død i sin lejlighed ved siden af en afdød, uidentificeret person.

Flere tyske medier skriver, at ofrene overvejende er unge mennesker, hvoraf flere menes af have kurdisk baggrund.

Hanau, der har næsten 100.000 indbyggere, ligger cirka 20 kilometer fra Frankfurt.





ritzau/politiken