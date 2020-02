Efterforskes som terror: Mistænkt var paranoid fortaler for etnisk udrensning og rablende konspirationsteorier

Den mand, som er mistænkt for at dræbe muslimer i den tyske by Hanau, har publiceret tekster og videoer, som tegner et billede af en mand med forfølgelsesvanvid og et ekstremt had mod udlændinge. Tysk politi siger, at der er stærke beviser for, at angrebet var racistisk motiveret.