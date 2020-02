I dag gør EU-lande et nyt forsøg på at lande budgetaftale

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Der blev ikke gjort store fremskridt i arbejdet med at lande en budgetaftale ved EU-topmødet torsdag.

Det fortæller Hollands premierminister, Mark Rutte, efter et timelangt møde med de andre såkaldte sparelande - Danmark, Sverige og Østrig - samt EU-præsident Charles Michel.

»Jeg venter og ser, hvad EU-præsident Charles Michel bringer på bordet fredag. Små mirakler er muligt, men jeg tør ikke at sige noget om det«, siger han.

De fire sparelande - Holland, Danmark, Sverige og Østrig - gik sammen til møde med Charles Michel for at fastholde deres ønske til budgettet.

De ønsker, at budgetrammen ikke skal overstige 1,00 procent af bruttonationalindkomsten (bni).

Det ønske har de igen understreget over for EU-præsidenten. Det fortæller den østrigske kansler, Sebastian Kurz, efter mødet.

»Som forventet havde vi intensive forhandlinger gennem hele dagen. Og her til sidst havde vi et intensivt møde med EU-præsident Charles Michel. Vi er godt koordineret i gruppen af nettobetalere og gjorde vores position klar«, siger han.

Hollandsk premierminister har medbragt en bog om Chopin

Størrelsen af EU-budgettet opgøres som en procentdel af EU's bni. Det aktuelle kompromisforslag fra EU-præsident Charles Michel er 1,074 procent af bni.

Men det er ikke et forslag, som er foreneligt med sparelandenes ønske.

Derfor valgte den hollandske premierminister at cementere over for EU-præsidenten, at han ikke vil forhandle om det aktuelle kompromisforslag.

»Vores position er kendt, og jeg ser ikke, hvad der er at forhandle om, så jeg skal have noget læsestof at fordrive tiden med. Jeg har taget denne her biografi om Frédéric Chopin (afdød polsk komponist, red.) med«, sagde han ved sin ankomst til topmødet.

Men Mark Rutte havde ikke nået at læse 'én eneste side i bogen'. Han havde haft for travlt, fortalte han natten til fredag på vej til sit hotel for at tage et hurtigt hvil.

Hele torsdag aften holdt Charles Michel møder med EU's stats- og regeringschefer i forskellige konstellationer. Det fortsætter han med fredag nat.

Fredag formiddag klokken ti mødes alle 27 medlemslande igen med Charles Michel.

Diplomatiske kilder tæt på Charles Michel siger, at EU-embedsmænd forbereder et nyt kompromisforslag, som på mødet bliver præsenteret for EU's stats- og regeringschefer.

Det skal danne grundlag for den videre diskussion om budgetaftalen.

ritzau