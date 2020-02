Sydkorea slår alarm efter nyt stort hop i antal virusramte

Automatisk oplæsning

Sydkorea har for første gang siden 2009 hævet landets alarmberedskab over for sygdomsudbrud til det højest mulige niveau.

Det oplyser landets præsident, Moon Jae-in, søndag.

Årsagen er, at antallet af personer, der er smittet med coronavirus, fortsætter med at stige drastisk. For anden dag i træk steg antallet af smittede betragteligt fra 433 lørdag til 602 smittede søndag.

Over halvdelen af de smittede kan spores tilbage til en kirke i den sydøstlige sydkoreanske by Daegu. En 61-årig kvinde kendt som 'Patient 31' testede i sidste uge positiv for coronavirus efter at have været i kirken flere gange.

Ifølge det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap betyder det højeste alarmberedskab blandt andet, at regeringen kan forhindre offentlige begivenheder og beordre skoler midlertidigt lukket.

For 11 år siden var Sydkorea også i højeste alarmberedskab i forbindelse med et udbrud af H1N1, der også blev omtalt som svineinfluenza.

Det smitsomme coronavirus viste sig for første gang i millionbyen Wuhan i det centrale Kina i slutningen af december.

Siden da har virusset spredt sig til omkring 30 lande over hele kloden.

Over 100 smittede i Italien

Det er også nået til Europa, hvor især det nordlige Italien er blevet hårdt ramt. Søndag oplyser Lombardiets guvernør, Attilio Fontana, at antallet af smittede i regionen er steget til 89 personer.

Dermed er antallet af smittede i hele Italien oppe på mere end 100.

To italienere, en mand og en kvinde, har som de første europæere mistet livet som følge af coronavirusset.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) sagde lørdag, at antallet af smittede uden for Kina er relativt lavt. Den ser dog også foruroligende tendenser.

»Selv om antallet af tilfælde uden for Kina fortsat er relativt lavt, så er vi bekymrede over det antal sager, som ikke har en epidemiologisk forbindelse - såsom en rejse til Kina eller kontakt med en smittet«, lød det fra WHO's generaldirektør, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Der har ikke været nogen tilfælde af smitte med coronavirus i Danmark.

ritzau