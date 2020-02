Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Myndighederne i Brasilien bekræfter første tilfælde af coronavirus i Latinamerika.

Landets sundhedsministerium siger, at en 61-årig mand fra São Paulo, som for nylig er vendt tilbage fra Lombardiet i det nordlige Italien, er testet positiv for virusset.

Patienten vendte hjem den 21. februar fra den hårdest ramte region i Europa, der har flere hundrede smittede personer.

Diagnosen kommer under det brasilianske karneval, hvor et stort antal udlændinge besøger landet, og hvor millioner er samlet på gaderne i storbyerne.

Sundhedsminister Luiz Henrique Mandetta siger til journalister, at regeringen allerede har truffet en række foranstaltninger for at forebygge en udbredelse af virusset i Brasilien.

En embedsmand i Sundhedsministeriet siger til Reuters, at myndighederne prøver at spore 20 personer, som er under mistanke for at være blevet smittet.

ritzau