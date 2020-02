Saudi-Arabien suspenderer flyrejser, inden millioner skal samles

Automatisk oplæsning

Saudi-Arabien har besluttet at begrænse pilgrimsbesøg af frygt for coronavirus.

Det oplyser landets udenrigsminister natten til torsdag dansk tid på Twitter. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Regeringen vil »suspendere indgang til kongeriget« i forbindelse med pilgrimsrejser til Mekka og Medina, som plejer at modtage millioner af rejsende.

Saudi-Arabien har også suspenderet indrejse til landet for alle med et turistvisum, der kommer fra lande, hvor virusset »udgør en fare«.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Samtidig har landet opfordret alle landets indbyggere til ikke at rejse til lande, hvor der er risiko for smittespredning.

Mens antallet af nye smittetilfælde er aftagende i Kina, hvor udbruddet oprindeligt startede, er antallet af smittede begyndt at stige i flere andre lande.

I Mellemøsten gælder det særligt i Iran. Her 139 personer blevet konstateret smittet med coronavirusset, som desuden har kostet 19 personer livet.

Også golfstaterne Bahrain og Kuweit har annonceret yderligere smittetilfælde i denne uge. Her er der konstateret henholdsvis 33 og 26 smittede.

Derudover er der blevet konstateret 13 smittetilfælde i De Forende Arabiske Emirater. Der er også registreret enkelte tilfælde i Irak, Oman, Libanon, Pakistan og Afghanistan.

I både Pakistan og Afghanistan er der udbredt bekymring for en potentielt meget alvorlig sundhedskrise, hvis virusset for alvor begynder at sprede sig her, skriver AFP.

Det skyldes blandt andet landenes manglende grænsekontrol, ustabile hospitaler, og at en stor andel af landenes befolkninger ikke kan læse.

Mens Pakistan har lukket sine officielle grænser, har Afghanistan forbudt alle rejser til nabolandet Iran, hvor virusset spreder sig.

Men eksperter frygter, at tiltagene ikke vil være effektive, da tusindvis af mennesker dagligt krydser landenes dårligt bevogtede grænser.

»Det vil være en katastrofe, hvis virusset for alvor begynder at sprede sig i landet. Der er ikke mange sundhedscentre«, siger den afghanske læge og virusekspert Wali til AFP.

»Regeringen gør, hvad den kan, for at begrænse spredningen af virusset. Men det er meget svært«.

