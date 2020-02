Hans datter frøs ihjel: »Jeg drømmer om at få varmen. At mine børn skal kunne holde sig varme«

FOR ABONNENTER

Det lille barn bevægede sig ikke. Hendes krop var blevet varm, derpå kold. Hendes far skyndte sig på hospitalet med hende, til fods, fordi der ikke var en bil at få fat på, men det var for sent. Iman Leila var frosset ihjel, 18 måneder gammel. Familien Leila havde tilbragt tre uger i en halvfærdig betonbygning, der havde været deres hjem, siden de flygtede for deres liv gennem det nordvestlige Syrien. Temperaturen om natten var stort set altid under 5 minusgrader.​