Norge forbereder sig på, at op mod 25 procent kan blive smittet med coronavirus

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

De norske sundhedsmyndigheder forbereder sig på, at op mod 25 procent af den norske befolkning vil blive smittet med det nye coronavirus.

Bjørn Guldvog, der er direktør i den norske sundhedsstyrelse, siger, at det kan medføre mellem 14.000 og 16.500 ekstra indlæggelser på hospitaler.

»Hvis 25 procent af befolkningen bliver smittet, og det er det scenarie, som Folkehelseinstituttet har bedt sundhedstjenesten om at planlægge ud fra, så kan det medføre, at mellem 160.000 og 280.000 ekstra personer vil tage kontakt til læger og hospitaler på grund af sygdom«, vurderer han.

Klar til at sætte kraftige initiativer i værk

Guldvog føjer til, at der skal være plads til at sende mellem 1400 og 2800 personer til intensiv behandling på hospitalerne.

»I en sådan situation må alle planlagte behandlinger udsættes i sundhedstjenesten«, siger Guldvog efter et møde med beredskabets udvalg for biologiske hændelser.

Han siger videre, at man er klar til at sætte kraftige initiativer i værk inden for det norske sundhedsvæsen og i nordmændenes dagligdag.

»Det kan gælde tiltag ved skoler og børnehaver. Det kan dreje sig om at reducere brugen af offentlig transport og forsamlinger, og det kan være andre rejserelaterede tiltag«, siger han.

Fik første coronatilfælde onsdag

Guldvog understreger, at selv om Norge forbereder sig på, at 25 procent kan blive smittet, 'er det ikke det samme som, at jeg tror, vi kommer i den situation'. Det skal de igangsatte initiativer forhindre, siger han ifølge NRK.

Det har torsdag ikke været muligt at få en lignende vurdering fra den danske sundhedsstyrelse.

Norge fik onsdag konstateret sit første tilfælde af coronavirus. Det var en kvinde fra Tromsø, der lige var vendt hjem fra de smitteramte områder i Kina. Hun er ikke syg, men er blevet sat i karantæne i hjemmet.

Også andre steder i Norge er cirka 50 mennesker sat i karantæne på mistanke om smitte. De fordeler sig på syv amter.

»De har fået besked om at holde sig hjemme, indtil prøvesvarene er klar«, fortæller Christian Ekker Larsen, der er kommunikationschef for den norske vagtlægeordning.

ritzau