130 gæster kan forlade corona-ramt hotel på Tenerife

I alt 130 gæster, som er isoleret på et spansk hotel på De Kanariske Øer på grund af coronavirus, vil få lov til at forlade stedet.

Det siger en embedsmand til det spanske nyhedsbureau EFE ifølge Reuters.

Ingen af de tilbageværende godt 700 gæster på hotellet har symptomer på at være smittet med virusset.

Nu har 130 af dem fået grønt lys til at forlade stedet«, siger en talsmand for den regionale regering.

Gæsterne på Tenerifes H10 Costa Adeje Palace Hotel har været i isolation i tre dage, efter at fire italienske turister blandt hotelgæsterne var blevet testet positive for coronavirus.

Blandt de flere end 700 hotelgæster er mindst seks danskere.

Bravo Tours, som har to danskere på hotellet, har tidligere bekræfter over for Ritzau, at isolationen på hotellet gælder op til 14 dage.

Rejseselskabet oplyser endvidere, at de to gæster har det godt. De er ligesom resten af hotellets gæster blevet undersøgt af en læge, men de viser ingen tegn på sygdomssymptomer.

Hotellet H10 Adeje Palace har hundredvis af værelser, adskillige restauranter, swimmingpool og ligger 50 meter fra stranden.

De flere end 700 gæster tæller 25 nationaliteter. Det oplyser lederen af den regionale regering på De Kanariske Øer, Angel Victor Torres, ifølge Reuters.

Hotelgæsterne fik besked om karantænen tirsdag morgen.

Ansigtsmaskerne har været en stadig påmindelse om den usædvanlige situation for gæsterne.

» Alting er ret surrealistisk. 95 procent af situationen er fortsat normal, men vi føler os afsondret, siger en hotelgæst, Christopher Betts, som er fra Leicestershire i det centrale England.

» Vi slår tiden ihjel ved at gå lidt rundt, læse og sidde ved poolen. Alting er åbent på nær baren«, siger han videre og roser de ansatte for deres store arbejdsindsats under krisen.

ritzau