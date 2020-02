Trods israelsk gennembrud: Coronavaccine tager mindst et år

Automatisk oplæsning

Selv om israelske forskere mener snart at have en vaccine mod coronavirus, så kan der gå mindst et år, før en vaccine vil blive brugt på mennesker.

Det skyldes, at den israelske vaccinekandidat ligesom alle andre skal testes og godkendes af myndighederne. Og det tager tid, siger Kåre Mølbak, professor og faglig direktør på Statens Serum Institut.

» Vaccinen skal testes. Man skal være sikker på, at den virker, og man skal være sikker på, at den er sikker at anvende til mennesker«.

»På den måde er der rigtig meget arbejde, der skal afsluttes, før man har noget, der kan anvendes i større omfang«.

»Min vurdering er, at der under alle omstændigheder vil gå mindst et år, før det er et produkt, man vil kunne bruge hos mennesker«, siger Kåre Mølbak.

Israelske forskere har sagt til The Jerusalem Post, at de vil have fremstillet en vaccine mod coronavirus 'om få uger'.

Forskerne vurderer, at det vil tage mindst 90 dage at komme gennem godkendelsesproceduren, og at det potentielt også vil tage tid at få vaccinen ud på markedet.

Der findes endnu ikke nogen vaccine mod det potentielt dødelige coronavirus.

»Hvis det hele går efter planen, så vil vaccinen være klar inden for få uger, og den vil kunne erhverves om 90 dage«, siger Israels minister for videnskab og teknologi, Ofir Akunis, ifølge The Jerusalem Post.

»Lykønskninger til Migal (Det Galilæiske Forskningsinstitut, red.) med det spændende gennembrud«.

Flere virksomheder arbejder med vaccine

Israel er langtfra ene om at arbejde på en vaccine mod coronavirus. Ifølge Kåre Mølbak er der flere virksomheder med lovende vaccinekandidater.

»På den måde vil man også kunne tage nogle valg, om det er den ene eller den anden vaccine, man skal gå videre med«, siger han.

Indtil videre er flere mennesker verden over døde som følge af coronavirus, og endnu flere er smittet med virusset. Det kunne give en forventning om, at en vaccine hurtigt ville blive godkendt, når først den var udviklet.

Men på grund af tidligere erfaring bliver vacciner ikke bare godkendt, før de er testet grundigt, fortæller Kåre Mølbak.

»Der er flere eksempler på, at hvis man er rykket for hurtigt ud med nogle vacciner, så har man fundet ud af, at der er problemer med bivirkninger«.

»Der er ingen, der er interesseret i at begynde at give vacciner til et stort antal mennesker, som er forbundet med bivirkninger«, siger han.

Natten til torsdag blev den første dansker testet positiv for coronavirus.

ritzau