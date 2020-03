Stor grafik: Nu tæller vi ikke længere de smittede, men kun de døde. Følg udviklingen her

Siden januar har vi alle ajourført lister og grafikker med antallet af smittede med coronavirus i alverdens lande, men selv om WHO anbefaler, at man bliver ved med at teste bredt, har flere lande heriblandt Danmark ændret strategi og bruger nu kræfterne på kun at teste personer med indlæggelseskrævende symptomer.

Denne artikel var i første version en grafisk oversigt over smittede i alle verdens lande, men nu ændrer også vi fokus til de eneste reelt målbare og sammenligningsegnede data - nemlig covid-19-relaterede dødsfald.

Så her er status. Et øjebliksbillede af dødsfald forårsaget af den nye coronavirus fortalt gennem en stribe grafikker. Data opdateres dagligt, senest 18. marts kl 03.00.

Vi starter med det overordnede billede i to grafikker, der viser den eksplosive stigning i marts.

Det er især Europa, der får søjlerne til at skyde i vejret i marts, efter at Kinas effektive nedlukninger af hele regioner lader til at have haft en effekt.

Her sætter vi udviklingen på et verdenskort og lader den løbe fra 23. januar.

I denne klikbare doughnut-grafik tydeliggøres det yderligere, hvordan Asien på trods af Irans mange dødsfald i marts alligevel nok snart bliver overhalet af Europa, hvor både Spaniens og Frankrigs, men i særdeleshed Italiens tal er løbet løbsk.

Vælg forskellige datoer i dropdown-menuen for at se udviklingen, og kom længere ind i grafikken ved at klikke på en verdensdel i indercirklen.

De fleste har nok efterhånden forstået, at alle nationer nu går efter at ’flatten the curve’ - altså udfladige den stejle kurve af smittede, trække det hele lidt ud, så sundhedssystemerne får en chance for at kunne følge med.

I denne grafik sætter vi hver nations daglige dødsfald på y-aksen og nationens samlede dødstal på x-aksen og får dermed en kurve, der helst ikke blot skal holdes så flad som muligt, men også så kort som muligt.

Når du sætter grafikken i gang, visualiseres på en lidt anderledes måde over tid, hvordan Kina stadig har flest døde sammenlagt, men dog har fundet tilbage mod bunden af y-aksen igen. De daglige dødsfald er altså kraftigt faldende, mens bølgen nu er nået til eksempelvis Iran, Spanien og Italien. Sidstnævnte har lige nu et langt højere dagligt dødstal, end Kina nogensinde havde.

Der står mange lande på spring nede i venstre hjørne, og vi får desværre nok at se, hvordan flere vil tage turen hen over grafikken i Kinas og Italiens fodspor. Spanien er godt på vej. Lad os håbe, at så mange som muligt vil forblive nede i hjørnet.

Den sidste grafik er ikke bare én, men én for hver nation, der har haft et corona-dødsfald.

Det er endnu en måde at se, om et land er begyndt at vende udviklingen. Om kurven er på vej op (som Italien og Iran) eller på vej ned (som Kina).

Læg i dag især mærke til USA, Storbritannien, Holland, Spanien og Tyskland, der alle har mere end fordoblet det daglige antal døde i går i forhold til dagen før.

Data til denne artikel er hentet fra Johns Hopkins University samt Worldometer, og grafikkerne vil blive opdateret en gang i døgnet.