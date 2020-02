Afrika syd for Sahara får første tilfælde af coronavirus

Automatisk oplæsning

Afrika syd for Sahara har fået sit første tilfælde af coronavirus. Det bekræfter myndighederne i Nigeria.

Det drejer sig om en mand, der var rejst fra Milano i Italien til Lagos i Nigeria via Istanbul i Tyrkiet mandag 24. februar.

Han tilbragte en nat på et hotel ved lufthavnen. Han var derefter kørt til sin arbejdsplads i nabostaten Ogun.

Ifølge avisen The Guardian drejer det sig om en italiensk statsborger.

Han kom under behandling onsdag på sin virksomheds medicinske klinik, inden man fik tilkaldt læger fra regeringens kontor for biosikkerhed.

Den inficerede blev torsdag overført til et karantænecenter i Lagos. Han har ikke nogen alvorlige symptomer.

FN's Verdenssundhedsorganisationen WHO advarede tidligere på måneden om, at sandsynligheden for et udbrud af virusset Covid-19 hen over Afrika var 'meget, meget stor'. Der blev samtidig udtrykt stor bekymring for, om de afrikanske lande har ressourcerne til at spore og inddæmme sygdommen.

Landene er belastede af en sundhedssektor, der mangler ressourcer og kvalificerede læger og sygeplejersker.

ritzau