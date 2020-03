Israel til valg: Mudderkast og benspænd i højspændt magtkamp

Kan vælgerne i Israel leve med, at Netanyahu nu skal for retten? Lykkes hans mudderkastning mod rivalen Gantz? Betaler Israel beskyttelsespenge til Hamas? Tæller stemmerne fra det palæstinensiske mindretal? Foretrækker kongemageren et fjerde valg?

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Israels dybt splittede befolkning står foran en tidselbuket af dramatiske beslutninger, når den mandag går til parlamentsvalg for tredje gang på et år: Uenighed om Israel skal give plads til en palæstinensisk stat. Risiko for ny krig omkring Gaza. Udsigt til, at Iran bliver en atomstat. Pres fra Europa. Usikkerhed i tilfælde af, at USA skifter præsident inden for et år.