Grækenland øger grænsekontrollen for at holde massiv flygtningestrøm ude

Efter at Tyrkiets præsident Erdogan har åbnet de tyrkiske grænse for den massive flygtningestrøm fra Syrien, øger Grækenland grænsekontrol flere steder i landet.

Græsk politi måtte lørdag formiddag skyde med tåregas mod tusindvis af migranter, som forsøger at krydse grænsen fra Tyrkiet til Grækenland for at komme ind i Europa. Det gør de efter, at nogle af migranterne kastede med sten mod det græske politi.

Efter at den tyrkiske præsident Erdogan torsdag brød en aftale med EU og åbnede de tyrkiske grænser for flygtningstrømmen fra Syrien, har Tyrkiet fjernet sine grænsevagter. De græske grænsevagter står nu overfor en stor udfordring.

Frygt for stormløb

I en nylig tale hævdede Erdogan, at 18.000 migranter siden fredag har samlet sig ved den tyrkiske grænse til Grækenland. Tallet vil formodentligt stige til 30.000, advarer han ifølge BBC.

Derfor øger Grækenland sin grænsekontrol ved den tyrkiske-græske grænse ved byen Erdine i det nordvestlige Tyrkiet og forsøger at forhindre et muligt stormløb.

Men det er ikke kun ved den tyrkiske grænseby Edirne, hvor migranterne er samlet i tusindvis, at Grækenland har øget deres grænsekontrol.

I frygt for at migranter forsøger at krydse grænsen til Europa gennem Grækenland i båd, er der sat ekstra grænsekontrol ved øen Lesbos, som siden flygtningekrisen i 2015 har oplevet voldsomme flygtningestrømme.

Den græske premierminister, Kyriakos Mitsotakis, har under et telefonopkald med den tyske kansler, Angela Merkel, den franske præsident, Emmanuel Macron, samt formand for Det Europæiske Råd, Charles Michel, udtalt, at han frygter, at flygtningekrisen fra 2015 er ved at gentage sig. Det skriver den græske avis Naftemporiki.

I et Twitter-opslag skriver Mitsotakis at: »Grækenland har intet ansvar over for de tragiske begivenheder i Syrien, og Grækenland vil ikke acceptere konsekvenser på baggrund af beslutninger truffet af andre«.

Nye veje over grænsen

Ved floden Evros, som løber langs et stort stykke af grænsen mellem Tyrkiet og Grækenland, er der sat græske styrker ind, som skal holde øje med, om flygtninge prøver at krydse grænsen via den. Fordi der kun er faldet lidt regn på det seneste, er floden lavvandet flere steder. Det giver flygtninge mulighed for at krydse grænsen til Europa, skriver den græske avis Ekathimerini.

Grækenland har derudover hentet politi og militær fra nabolandet Makedonien samt to specialstyrker, som allerede opererer ved grænsen mellem Tyrkiet og Grækenland. Den græske regering har lukket alle grænser, både på fastlandet og til havs, for alle personer, der ikke har orden i papirerne, skriver avisen Ekathimerini.

De græske myndigheder har udtalt, at de allerede nu har forhindret mere end 4.000 flygtninge i at krydse grænsen ulovligt, og tallet er fortsat stigende.