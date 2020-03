Malaysia får ny premierminister efter højspændt uge 94-årige Mahathir Mohamad, som var verdens ældste regeringschef, taber regeringsmagten til Muhyiddin Yassin.

Malaysia har fået ny premierminister efter en uge med politisk uro i det sydøstasiatiske land.

Således er den 72-årige tidligere indenrigsminister Muhyiddin Yassin blevet erklæret som Malaysias nye premierminister af landets konge søndag.

Udpegelsen af ny premierminister sker, efter at den daværende premierminister, den 94-årige Mahathir Mohamad, indgav sin afskedsbegæring til kongen mandag.

Han gik af, da hans stormfulde regeringsalliance med 72-årige Anwar Ibrahim blev brudt efter et kupagtigt forsøg på at danne en ny regering uden Anwar.

Verdens ældste leder tabte

Onsdag meddelte Mahathir Mohamad højst overraskende, at han var parat til at blive premierminister igen i spidsen for en enhedsregering.

Mahathir Mohamad - der var verdens ældste leder - tabte dog i sidste ende til den mindre kendte Muhyiddin Yassin, der leder en koalition domineret af landet etniske malaysiske muslimske flertal.

Mahathir Mohamad og Anwar Ibrahim har dannet regering sammen siden 2018 til trods for at have været politiske modstandere i årtier.

Det gamle fjendskab mellem dem går tilbage til 1990'erne, hvor Anwar blev udnævnt som Mahathirs kronprins.

Mahathir lagde efterfølgende mere og mere afstand til Anwar, som senere er blevet dømt for korruption.

De to mænd blev så genforenet op til valget i 2018 for at få fjernet en regering under ledelse af Najib Razak, som blev beskyldt for at lede et korrupt styre.

Mahathir Mohamads farvel til posten som formand for partiet Bersatu har forstærket den store usikkerhed om, hvordan den politiske fremtid ser ud i Malaysia.

