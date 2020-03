Syrien: »Ethvert fly, der krænker vores luftrum, vil blive anset som fjendtlig og vil blive skudt ned« Syrien indfører flyveforbudszone, Tyrkiet siger det skyder syrisk fly ned og melder om militær operation.

Syriens hær siger, at ethvert fly, der krænker syrisk luftrum over provinsen Idlib, vil blive skudt ned.

»Ethvert fly, der krænker vores luftrum, vil blive anset som fjendtlig og vil blive skudt ned«, lyder det i en erklæring fra hæren, som gengives af nyhedsbureauet Sana.

Videre hedder det, at 'det tyrkiske regime bliver ved med at iværksætte fjendtlige handlinger mod vores væbnede styrker' i Idlib.

Kort efter oplyser tyrkisk tv, at Tyrkiet har skudt et syrisk fly ned over byen Saraqeb i Idlib.

Det benægtes af den syriske regering. I stedet oplyser styret, at det har skudt en tyrkisk drone ned i provinsen.

Militær operation i gang

Den seneste melding fra styret i den tyrkiske hovedstad, Ankara, er ifølge nyhedsbureauet AFP, at Tyrkiet har sat en militær operation i gang mod den syriske hær.

Rusland støtter militært det syriske regime og er også aktiv i Idlib. Provinsen grænser op til Tyrkiet.

Torsdag blev 33 tyrkiske soldater dræbt under et flyangreb i provinsen. Et angreb som Tyrkiet gav den syriske regering skylden for.

Den tyrkiske regering siger, den ikke har noget ønske om en konfrontation med Rusland.

»Vi har ikke noget ønske eller hensigt om at støde sammen med Rusland«, siger forsvarsminister Hulusi Akar

