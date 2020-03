Tyrkiet melder om angreb og store syriske tab Tyrkiet melder om over 2000 'neutraliserede' syriske soldater, nedskudte fly og ødelagte kampvogne.

Tyrkiet har ødelagt to syriske forsvarssystemer, 100 kampvogne og skudt to syriske fly ned. Det sker som svar på et fjendtligt angreb i den syriske provins Idlib, hvor over 30 tyrkiske soldater mistede livet.

Det siger Tyrkiets forsvarsminister, Hulusi Akar.

Han tilføjer, at 2212 syriske soldater er 'neutraliseret'. En betegnelse der som oftest betyder, at de er dræbt eller såret.

En militær lufthavn i provinsen Aleppo er angrebet af tyrkiske fly og gjort ubrugelig. Det skriver det tyrkiske nyhedsbureau Anadolu.

De syriske tab skal regnes fra torsdag. Her blev 33 tyrkiske soldater dræbt ved luftangrebet i Idlib. Provinsen grænser op til Tyrkiet.

De syriske tab er ikke bekræftet af andre kilder.

Syriens hær svarede søndag igen ved at advare Tyrkiet.

»Ethvert fly, der krænker vores luftrum, vil blive anset som fjendtlig og vil blive skudt ned«, hed det.

Videre hed det, at 'det tyrkiske regime bliver ved med at iværksætte fjendtlige handlinger mod vores væbnede styrker' i Idlib.

Ønsker ikke konfrontation med Rusland

Den tyrkiske regering siger, den ikke ønsker en konfrontation med Rusland.

»Vi har ikke noget ønske eller hensigt om at støde sammen med Rusland«, siger Akar.

Rusland støtter militært det syriske regime.

Syrien indledte i december offensiven i Idlib støttet af russiske kampfly. Kampene har skabt kaos og gjort næsten en million mennesker til fordrevne. Det truer med at sende nye store strømme af flygtningen til Tyrkiet.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, oplyste lørdag, at han åbner Tyrkiets grænser til EU. Han ønsker, at nogle af de 3,6 millioner syrere, der er flygtet til Tyrkiet, kan søge mod Europa.

Rusland håber på, at et møde kan komme i stand mellem Erdogan og præsident Vladimir Putin torsdag eller fredag i den kommende uge. Det siger Kremls talsmand, Dmitrij Peskov.

