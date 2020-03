Ekspert om Erdogans åbning af grænserne: Bommen til Europa er gået op. Og EU gør nok klogt i at tage det særdeles alvorligt

Den tyrkiske præsidents åbning af grænserne ud af landet for syriske flygtninge nok et trick for at få mere hjælp og flere penge, men det er alvorligt ment, siger en dansk Tyrkietkender. Og hvis ikke EU meget hurtigt træder til, kan det ende i kaos igen.