Argentina nærmer sig nyt forsøg på at indføre fri abort Præsident Alberto Fernandez vil indføre fri abort i Argentina, der har konservativ holdning til emnet.

Argentinas præsident, Alberto Fernandez, vil inden for de næste ti dage præsentere et lovforslag om at tillade fri abort.

Det siger han søndag i en åbningstale i kongressen i Argentina.

»I det 21. århundrede bør ethvert samfund respektere individers beslutning i forhold til deres egne kroppe«, lyder det fra præsidenten.

Argentina har ligesom resten af Latinamerika en konservativ holdning til abort. Det er i dag kun tilladt at få en abort i Argentina, hvis graviditeten er et resultat af en voldtægt, eller hvis det bringer morens liv i fare.

Selv i disse tilfælde kan det være svært for kvinder at få adgang til abortklinikker i det sydamerikanske land.

I 2018 afviste senatet i Argentina et lovforslag, der ville have gjort det lovligt at få en abort i løbet af de første 14 uger af en graviditet.

Den centrumvenstreorienterede Fernandez overtog præsidentposten fra den konservative Mauricio Macri efter valget i oktober.

ritzau