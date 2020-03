Lynguide: Sådan foregår super tuesday

Automatisk oplæsning

Hvad er super tuesday?

Super tuesday er dagen, hvor hele fjorten stater samme dag stemmer om, hvem der skal være demokraternes præsidentkandidat. Derfor vil super tuesday give en mere solid strømpil i retning af, hvem de amerikanske demokratiske vælgere ønsker skal stille op mod Donald Trump.

Indtil nu har der været primærvalg i fire enkeltstående delstater, Iowa, New Hampshire, Nevada og South Carolina, i løbet af demokraternes primærvalg frem mod valget i november.

Hvilke stater skal vi holde særligt øje med?

De stater, der skal stemme på super tuesday er: Vermont, Maine, Utah, Arkansas, Oklahoma, Alabama, Tennesee, Colorado, Minnesota, Massachusetts, Virginia, North Carolina, Texas, Californien. Derudover skal demokrater bosat i udlandet og Amerikansk Samoa, stemme.

Californien – USA’s folkerigeste stat – bliver en af nøglestaterne sammen med Texas, som er den næstfolkerigeste. Omkring 40 procent af vælgerne kan afgive deres stemme på super tuesday.

Hvordan bliver kandidaterne valgt?

Primærvalgene fører til, at hver stat udpeger et antal delegerede – partimedlemmer, som repræsenterer bestemte kandidater svarende til stemmefordelingen, og som skal møde op og stemme på netop de kandidater ved sommerens demokratiske konvent.

Antallet af delegerede fra hver stat afhænger af indbyggertallet. For eksempel fordeler New Hampshire kun 24 delegerede til demokraterne, mens Californien fordeler 415. I alt er der 3.979 demokratiske delegerede, som er bundet til bestemte kandidater, plus 765 superdelegerede (ledende demokratiske partifolk, der kan stemme frit).​

Samlet set vil der blive uddelt 1.357 delegerede på super tuesday. Det svarer til 34 procent af det samlede antal delegerede, der skal fordeles under hele primærvalgsperioden frem mod juni. Det kræver 1.991 delegerede at vinde nomineringen.

15-procentsregel kan blive afgørende

Men så simpelt er det alligevel ikke.

For at begrænse outsidere, der alligevel ikke havde en chance for at ende som præsidentkandidat, indførte demokraterne i 1990’erne en 15-procentsregel, der i store træk betyder, at kandidater, som får under 15 procent af stemmerne i en delstat, ingen delegerede får. Kandidater, der får 15 procent eller mere får tildelt delegerede i forhold til deres stemmeandel.

Reglen betyder, at hvis kun én af kandidaterne kommer over 15 procent af stemmerne, vinder vedkommende alle de delegerede på delstatsniveau, selv om han eller hun kun har fået eksempelvis en tredjedel af stemmerne.

Men, og nu skal man holde tungen lige i munden, da der også er en pulje delegerede, der bliver fordelt ud fra antallet af stemmer i de enkelte af delstatens valgkredse, og en kandidat får 15 procent her, men ikke når målet på delsstatsniveau, kan vedkommende stadig hente et antal delegerede. Dermed har flere af de seks kandidater en chance for at fortsætte i kapløbet om at blive demokraternes præsidentkandidat.

Reglen kan desuden blive særdeles interessant, hvis man kigger på en af de målinger, der blev lavet fredag for CNN. Her står Bernie Sanders til at få 34 procent af stemmerne i Californien, mens Elizabeth Warren kommer ind på andenpladsen med 14 procent.

Hvorfor gør de det på én gang?

Super tuesdays kan være afgørende og signalere afslutningen på primærvalgene. Derfor ønsker delstaterne i stigende grad at være nogle af de første, der stemmer, for at sikre, at man er med i afgørelsen, og derfor puljer man flere delstater på én dag.