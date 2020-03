Et barn døde i drukneulykke, mens 40-årige Therose gik med våde fødder ind i EU

9.788 flygtninge og migranter er afvist ved den græsk-tyrkiske grænse, efter at Tyrkiet har åbnet sine grænser for udrejse. En båd kæntrede på vejen fra Tyrkiet til Grækenland.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

»Gå den vej«.

Så kort var beskeden til Therose Ngonda, en 40 år gammel kvinde fra Cameroon, fra tyrkiske grænsevagter.

Den vej lå Grækenland, den vej lå EU. Så hun gik den vej, og det lykkedes hende at komme fra Tyrkiet og ind i Grækenland ved at krydse floden Evros, der ligger på grænsen mellem to lande.

De græske myndigheder siden søndag morgen forhindret 9.788 forsøg på at krydse landets nordøstlige grænse. Myndighederne har arresteret 68 person og sigtet dem for ulovlig indrejse i landet, skriver AP.

Men Therose Ngonda var heldig. Hun kom ind i Grækenland, har hun fortalt internationale medier, mens hun stadig stod med våde fødder efter at have vadet gennem floden.

Det var tyrkiske grænsevagter, der sendte hende i retning af floden og grænsen, fortæller hun til den græske avis Kathimerini i sin engelsksprogede udgave.

Hun og tusindevis af andre flygtninge fik fredag besked på, at de havde 72 timer til at forlade Tyrkiet. Hun kom med en af de minibusser og busser, der har kørt omkring 2.000 flygtninge og migranter fra Istanbul til grænsen mellem Grækenland og Tyrkiet. Mellem EU og Tyrkiet.

Beskeden kom kort efter, at Tyrkiet torsdag offentliggjorde en beslutning om at slække på kontrollen ved grænsen indtil Grækenland.

Foto: Ozan Kose/Ritzau Scanpix En migrant bærer sine ejendele. Han vil forsøge at krydse floden Meritsa og komme ind i Grækenland.

En migrant bærer sine ejendele. Han vil forsøge at krydse floden Meritsa og komme ind i Grækenland. Foto: Ozan Kose/Ritzau Scanpix

Græsk politi har på landegrænsen mellem de to lande forsøgt at holde flygtninge og migranterne ude ved at affyre tåregas, ligesom al mulighed for at søge asyl i Grækenland er indstillet en måned.

Barn omkommet

Andre migranter forsøger at nå Grækenland via havet, skriver nyhedsbureauet AP. En gruppe på 48 blev ledsaget af et tyrkisk patruljefartøj. Da migranterne nåede græsk farvand, væltede skibet omkring, så græske redningsfolk måtte redde dem op.

Under manøvren blev 46 af de 48 ombordværende reddet, mens to børn ombord måtte reddes op fra havet og behandles. Det ene barn kunne ikke genoplives, men det andet barn er indlagt, men uden for livsfare.

Foto: Cansu Alkaya/Ritzau Scanpix Græsk politi bag grænsehegnet. Politiet har affyret tåregas mod migranter, der forsøger at komme ind i EU via Grækenland.

Græsk politi bag grænsehegnet. Politiet har affyret tåregas mod migranter, der forsøger at komme ind i EU via Grækenland. Foto: Cansu Alkaya/Ritzau Scanpix

På øen Lesbos har lokale beboere også flere steder langs kysten forsøgt at forhindre migranter og flygtninge i at gå i land, ligesom de lokale blokerer for adgangen til lejren Moria, hvor op mod 20.000 flygtninge og migranter lever, skriver Kathimerini.