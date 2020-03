Coronafrygt får minister til at afvise Merkels håndtryk

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Tysklands indenrigsminister irettesatte forbundskansler Angela Merkel, da hun mandag ville udveksle håndtryk med ham på et tidspunkt, hvor antallet at tilfælde af coronavirus i forbundsrepublikken er steget til mindst 150.

Da Merkel rakte sin hånd frem for at hilse på sin indenrigsminister, Horst Seehofer, ved et møde om migration i Berlin, smilede han afvæbnende og holdt begge sine hænder tilbage.

De lo begge, og Merkel slog ud med hånden i den tomme luft, inden hun tog plads.

Sundhedseksperter har anbefalet, at man undgår at udveksle håndtryk, da det øger risikoen for smittespredning. I weekenden var den franske sundhedsminister, Olivier Veran, en af de første, som frarådede håndtryk.

»Virusset er nu i omløb på vores territorie, og jeg anbefaler, at vi indtil videre undlader at give hånd«, sagde Olivier Veran.

I Tyskland er antallet af coronatilfælde steget til 150 mandag fra 129 dagen før. Det oplyser Lothar Weiler fra Robert Koch Instituttets enhed for sygdomskontrol.

Alarmberedskabet er blevet hævet fra 'lav til moderat' til 'moderat', siger Weiler.

Myndighederne siger, at der ikke er behov for drastiske indgreb som for eksempel lukning af grænser.

Virusset er blevet spredt til 10 af de 16 delstater. Over halvdelen af de bekræftede tilfælde er i Nordrhein-Westfalen - Tysklands mest folkerige delstat.

Den tiltagende frygt for smitte har medført, at desinficerende midler og andre beskyttende produkter er meldt udsolgt i mange tyske forretninger.

I Niedersachsen blev 1200 ansigtsmasker meldt stjålet fra et hospital, skriver dpa.

ritzau