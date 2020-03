Erdogan: EU har ikke betalt de lovede milliarder

FAKTA

Migrantaftalen

Aftalen er indgået 18. marts 2016 og forpligter Tyrkiet til at tage nye syriske migranter retur, hvis de rejser fra Tyrkiet til Grækenland efter 20. marts 2016.​

EU skal samarbejde med Tyrkiet i en fælles indsats for at forbedre humanitære forhold i Syrien, som skal give den lokale befolkning og flygtninge mulighed for at leve i sikre områder.​

EU skal betale 6 milliarder euro til projekter og organisationer i Tyrkiet for de syriske migranter. Pengene kan gå til uddannelse, sundhed og fødevarer.​

Visumfri rejse til EU for 80 millioner tyrkere blev fremskyndet, men Tyrkiet skulle efterleve 72 kriterier først. Det mener EU ikke, at Tyrkiet har. Et af problemerne er landets antiterrorlovgivning.​

