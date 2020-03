Fra nedturs-Joe til comeback kid: Joe Biden vinder overraskende sejre i nat og fortsætter sin optur

De sorte vælgere fortsætter med at støtte Joe Biden, og den tidligere vicepræsident kommer ud af primærvalgets mest afgørende aften med vind i ryggen. Endnu mangler resultat fra afgørende stater som Californien, hvor Bernie Sanders forventes at vinde.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

For mindre end en uge siden havde Joe Biden ikke vundet en eneste stat, hans kampagne var i en bakkedal, og han havde langt fra solid opbakning fra hverken vælgere eller det demokratiske establishment.

Nu – efter at en jordskredssejr i South Carolina i søndags satte det i gang – fortsætter Joe Bidens overraskende momentum på primærvalgenes vigtigste dag, super tuesday, hvor 14 amerikanske stater stemmer om, hvem der skal være Donald Trumps modstander.

Det begyndte med Virginia, valgnattens fjerdestørste stat. Her udnævnte flere medier Biden til sejrherre, allerede inden stemmerne var talt op, fordi hans sejr tegnede så overbevisende.

Det fortsatte med sejr efter sejr i Syden: North Carolina, Alabama, Tennessee og Arkansas, hvor sorte vælgere ligesom ved sidste uges storsejr i South Carolina stillede sig bag Obamas tidligere vicepræsident Joe Biden.

Endnu mere overraskende var det, at Joe Biden vandt i Massachusetts og Minnesota, hvor Bernie Sanders havde håbet at vinde og derfor holdt vælgermøde dagene før super tuesday.

Sejrene kommer efter Joe Biden i de seneste 72 timer før Super Tuesday oplevede sin præsidentkampagnes største optur, hvor hans moderate rivaler, Pete Buttigieg og Amy Klobuchar, opgav deres præsidentdrømme efter Bidens South Carolina-sejr, og det demokratiske partis establishment derefter overdyngede Biden med støtte.

Fra sin valgfest i Los Angeles talte en eksalteret Joe Biden til sine tilhængere.

»Det ser rigtig godt ud«, råbte han begejstret.

»De kalder det ikke super tuesday for ingenting. Vi er endog meget i live!«

Joe Bidens kampagne har før dette momentum været i en lang nedadgående spiral med yderst skuffende resultater i primærvalgets tre første stater og ikke mindst et halvt år med mestendels uimponerende og til tider vrøvlende optrædener på i tv-debatter og til valgmøder.

Bidens nedtur blandet med et kandidatfelt overfyldt af moderate kandidater satte den progressive Bernie Sanders på en overbevisende vinderkurs.

Onsdag morgen mangler endnu tre af super tuesday-staterne at blive afgjort, herunder den meget betydningsfulde stat Californien, hvor Bernie Sanders forventes at vinde. Men Bernie Sanders skuffede også i flere stater, hvor det var forventet, at han ville vinde.

I Burlington i staten Vermont, Bernie Sanders hjemby, buhede hans støtter til hans valgfest, da Joe Bidens første sejr fra Virginia rullede ind på storskærm. De buhede hver gang Bidens sejre faldt som perler på en snor i løbet af aftenen.

Til gengæld jublede den tætpakkede lagerhal, da senator Sanders som forventet vandt sin egen stat Vermont. Men symptomatisk for den første halvdel af super tuesdayvandt Bernie Sanders med en mindre margen i Vermont, end han gjorde i 2016 mod Hillary Clinton, og han forhindrede ikke Joe Biden i at komme op over spærregrænsen på 15 procent.

Det hele var ikke kun nederlag for Bernie Sanders. Han har onsdag morgen udover Vermont vundet Utah og Colorado i vest. I den næststørste super tuesday-stat Texas, hvor Sanders forventes at gøre det godt med latino-vælgere, står han med 40 procent af stemmerne optalt lige med Biden. Ifølge AP er Sanders på vinderkurs i Californien.

Den anden kandidat

Det var tydeligt, at Sanders ville trække forskellen mellem ham og Biden tydeligt op, da han gik på scenen i hjembyen Burlington og talte til sine støtter til valgfesten i lagerhallen.

»Vi kan ikke slå Trump med den samme gamle slags politik«, sagde Sanders.

Han omtalte ikke Biden ved navn, men der var ingen tvivl om, hvem »den anden kandidat« var, da han sagde til sine støtter under jubelråb fra salen:

»En anden kandidat stemte for krigen i Irak«.

Trods Joe Bidens noget bedre start på super tirsdag var den selverklærede demokratiske socialist Sanders fortsat sikker på at vinde Demokraternes nominering, sagde han.

»Vi vil slå den farligste præsident i USA’s historie«, sagde Bernie Sanders.

Matt Faziol, en 31-årig Sanders-tilhænger i ternet skovmandskjorte kiggede lidt ængsteligt mod storskærmen, hvor resultater fra CNN blev offentliggjort.

»Jeg er lidt bekymret. Texas ser ud til at være tættere, end vi havde håbet«, sagde han.