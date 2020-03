Frankrig lider under coronaen: Kineserne er væk, men romanen 'Pesten' er blevet bestseller

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Turisterne stod onsdag som vanligt i lange køer udenfor Louvre op til åbningen kl. 10. Men flere skilte advarede dem om, at ventetiden risikerede at blive længere end ventet, for indenfor drøftede de ansatte på et fagligt møde, om de i lighed med de foregående dage skulle nedlægge arbejdet for at undgå den smitsomme coronavirus.