Tesfaye: Vigtigst at beskytte den fælles ydre grænse

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Mens EU’s indenrigs- og udlændingeministre mødtes til et ekstraordinært rådsmøde for at drøfte skrappere grænsekontrol mellem Tyrkiet og Grækenland, samledes et par hundred demonstranter uden for rådsbygningen i Bruxelles for at protesterer over den hårdhændede afvisning af flygtninge fra Tyrkiet de seneste dage.