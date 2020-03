Italien lukker skoler og universiteter på grund af coronavirus

Automatisk oplæsning

Skoler og universiteter i Italien vil være lukket frem til 15. marts. Det sker for at bekæmpe udbruddet af coronavirus.

Det oplyser den italienske undervisningsminister ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Beslutningen om at lukke skolerne sker, efter at antallet af døde som følge af coronavirus i Italien onsdag er overskredet 100.

Lukningen sker, efter at myndighederne tidligere onsdag ifølge italienske medier oplyste, at det var en overvejelse, men at der endnu ikke var truffet nogen endelig beslutning.

Lukningen af skoler er et af flere initiativer, som premierminister Giuseppe Conte har sagt, at regeringen muligvis vil iværksætte på grund af coronavirus.

Vær forsigtig med håndtryk og kys

Regeringen overvejer også at forbyde offentlige begivenheder med mange deltagere og lukke biografer og teatre.

Og så vil italienerne blive anbefalet at være forsigtige med håndtryk og kys, skrev flere italienske medier onsdag eftermiddag.

Onsdag aften siger premierministeren, at myndighederne gør, alt hvad de kan for at inddæmme virusset.

Giuseppe Conte tilføjer, at sundhedsvæsenet risikerer at blive overbebyrdet på grund af det høje antal smittede.

