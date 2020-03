Californien erklærer undtagelsestilstand efter 53 virusfund

Automatisk oplæsning

Californiens guvernør, Gavin Newsom, erklærer undtagelsestilstand i den amerikanske delstat på grund af coronavirus.

Det meddeler guvernøren onsdag eftermiddag lokal tid få timer efter nyheden om det første dødsfald i delstaten som følge af virusset.

Ifølge Gavin Newson har den amerikanske delstat 53 bekræftede tilfælde af smittede med coronavirus.

» Californien iværksætter enhver statslig mulighed for at hjælpe med at identificere smittede og forsinke spredningen af dette coronavirus«, siger Newson på et pressemøde.

Tidligere onsdag bekræftede lokale sundhedsmyndigheder det første dødsfald som følge af virusset i Californien.

Der var tale om en ældre person, der i forvejen var syg, fra Placer Amt tæt på byen Sacramento.

Han var muligvis blevet smittet om bord på et krydstogtskib, der sejlede mellem San Francisco og Mexico i februar.

Krydstogtskibet ved navn 'Grand Princess' tog efter stoppet i Mexico mod Hawaii.

Skibet har fået ordre om at sejle tilbage

Efter nyheden om den tidligere passagers dødsfald har skibet natten til torsdag dansk tid fået ordre om at sejle tilbage til havnen i San Francisco.

Her skal amerikanske sundhedsmyndigheder tage stilling til, hvad der skal ske med de mange passagerer om bord.

Dødsfaldet i Californien er det første dødsfald i USA uden for delstaten Washington, hvor ti personer er døde som følge af virusset.

Seks af de ti døde havde en forbindelse til et plejehjem i en forstad til byen Seattle.

Den store by i det nordvestlige USA har været hårdt ramt af virustilfælde. Det har fået flere store virksomheder i området til at reagere.

Onsdag eftermiddag lokal tid bad Microsoft sine medarbejdere i Seattle-området om at arbejde hjemmefra indtil 25. marts.

Over 3.000 er døde i Kina

Over 80.000 personer er smittet med coronavirusset i fastlands-Kina, hvor over 3000 nu er døde.

31 personer er døde som følge af coronavirusset det seneste døgn i fastlands-Kina.

Det meddeler Kinas nationale sundhedskommission torsdag morgen lokal tid.

Det bringer det samlede dødstal i fastlands-Kina op på 3012, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Derudover meddeler sundhedskommissionen, at yderligere 139 personer er blevet bekræftet smittede af coronavirusset, hvilket bringer det samlede antal smittede i fastlands-Kina op på 80.409. Af disse er godt 52.000 erklæret raske igen.

De 31 nye dødsfald er alle sket i Hubei-provinsen, hvor virusset oprindeligt brød ud i midten af december. 23 af dødsfaldene er sket i provinsens hovedstad, millionbyen Wuhan.

De 139 nye tilfælde af smittede er en stigning fra døgnet før, hvor 119 nye smittede blev bekræftet.

