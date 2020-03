Overblik: Antifeminisme i fire lande

FOR ABONNENTER

I Spanien er kvindebevægelsen stærk, og antifeminismen har tidligere levet uden for den politiske mainstream, men det ændrede sig med det højrenationalistiske parti Vox. For knap et år siden kom Vox ind i parlamentet for første gang med en aggressiv antifeministisk dagsorden. Partiet kræver, at en lov om vold mod kvinder bliver droppet, og går imod fri abort og ægteskaber mellem homoseksuelle. Her minder Vox om det polske regeringsparti Lov & Retfærdighed.