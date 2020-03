Mælkehaderne vejrer morgenluft. Derfor angreb de Joe Biden

Plantemælk vinder frem, mejeriindustrien er svækket, så den modstandere ser mulighed for at ramme den. Derfor hoppede to kvinder op på scenen, da Joe Biden takkede sine tilhængere tirsdag aften i Los Angeles.

Joe Biden havde en overraskende god super tuesday, da han tirsdag vandt ni ud af 14 stater i det amerikanske primærvalg. Så da han stod på scenen i Los Angeles for at takke sine tilhængere for støtten og opfordre til at kæmpe videre mod Det Hvide Hus, var alles øjne - og alle kameraer - rettet mod ham.