Symbolsk rettergang: International domstol efterforsker amerikanere for krigsforbrydelser

»Det er en uforsvarlig beslutning taget af en utilregnelig politisk institution, der tror de er et statsapparat«, sagde udenrigsminister Mike Pompeo til en pressekonference i Det Hvide Hus torsdag aften, efter at Den Internationale Strafferetsdomstol i Haag afgjorde, at amerikanske soldater kan efterforskes for krigsforbrydelser i Afghanistan.