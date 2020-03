Opec og Rusland kan ikke enes om olien - prisen falder brat Coronavirus presser pris på olie, men Opec lammes. Partnerskab mellem Saudi-Arabien og Rusland bryder sammen.

Et forsøg på at presse prisen på olie op ved at sænke produktionen er slået fejl fredag på et møde i Wien mellem De Olieeksporterendes Landes Organisation (Opec) og Rusland.

Prisen på olie falder på grund af coronavirus rundt om i verden. Det har fået efterspørgslen til at falde.

Dermed er en tre år lang romance mellem Rusland og Opec brudt sammen. Det har været kendt som Opec+.

Rusland, der ikke er medlem af Opec, ville ikke være med til store nedskæringer i sin produktion, fremgik det af mødet i den østrigske hovedstad.

Den manglende enighed har fredag fået prisen på olie til at falde med over otte procent.

Parterne er ved at gå hver til sit

Dermed kan forbrugere i Danmark og den øvrige verden muligvis se frem til endnu lavere benzinpriser.

»Fra 1. april er der ingen restriktioner for hverken Opec eller lande uden for Opec«, siger den russiske energiminister, Aleksander Novak, efter det langvarige møde i den østrigske hovedstad.

Saudi-Arabien og Rusland har de sidste tre år forsøgt at binde et politisk partnerskab sammen, efter de i flere år stod splittet i forhold til krigen i Syrien. Sammenbruddet i Wien varsler, at parterne er ved at gå hver til sit.

»Ruslands afvisning af støtte til ekstraordinære nedskæringer vil ret bestemt og fatalt undergrave Opec+'s evne til at spille rollen som den pris-stabliserende svingproducent«, siger energieksperten Bob McNnally fra Rapidan Energy Group.

Det kan varsle uro om olieprisen og geopolitiske spændinger, vurderer han.

