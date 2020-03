Udrensning: Saudi-Arabiens kronprins sætter sin onkel og fætter bag tremmer

Frygt for et kupforsøg får en verdens mest kontroversielle toppolitikere til at anholde nøglemedlemmer af kongefamilien, skriver flere aviser.

Saudi-Arabiens kronprins og reelle leder, den 34-årige Mohammed bin Salman, har strammet sit greb om magten ved at fængsle tre medlemmer af kongefamilien, herunder sin onkel og en tidligere kronprins. Oplysningen, der sent fredag blev rapporteret af Wall Street Journal, er blevet bekræftet af flere andre amerikanske medier.

Fængslingerne er det seneste tegn på, at den kontroversielle toppolitiker cementerer sin kontrol med verdens største olieeksportør. Siden Mohammed bin Salman i 2017 blev udnævnt til kronprins, har han fængslet en række topfigurer i Saudi-Arabien, anklaget for enten korruption eller for at planlægge statskup i den notorisk splittede og dysfunktionelle kongefamilie.

Den seneste nyhed er opsigtsvækkende, fordi to af de tre fængslede er blandt de absolut øverste medlemmer af kongefamilien.

Den ene, den 77-årige Ahmed bin Abdulaziz al-Saud, er en af de få overlevende sønner af Saudi-Arabiens grundlægger, Ibn Saud, og helbror til landets nuværende konge, Salman.

Den anden, den 60-årige Mohammed bin Nayef, er nevø til kong Salman og var Saudi-Arabiens kronprins frem til 2017, hvor han blev erstattet af Mohammed bin Salman. Også hans bror, Nawaf, meldes anholdt.

Ifølge nyhedsbureauet Bloomberg fortalte hoffet på et lukket møde med det såkaldte troskabsråd – der udpeger nye tronfølgere – at de to havde planlagt et kup.

Olieprisen styrtdykker

Det sker på et tidspunkt, hvor Saudi-Arabien er stærkt presset økonomisk. Olieprisen, der er altafgørende for landets økonomi, er siden årsskiftet faldet 33 procent til det laveste niveau i fire år, især på grund af frygt for coronavirus og dens betydning for transportsektoren.

Saudi-Arabien er både i gang med en dyr krig i nabolandet Yemen og planlægger store investeringer for at modernisere sin økonomi, begge dele med kronprinsen som strategisk ankermand. Men investeringslysten er ramt af, at Muhammed bin Salman er kommet i unåde i store dele af Vesten for sin diktatoriske ledelsesstil, fængslinger af aktivister og ikke mindst hans rolle i mordet på journalisten og systemkritikeren Jamal Khashoggi i oktober 2018.

En FN-undersøgelse konkluderede i juni 2019, at der var »troværdige beviser« på, at mordet var beordret af kronprinsen.

I dansk sammenhæng er forholdet blevet voldsomt belastet, efter at tre eksiliranere er blevet fængslet i Danmark, mistænkt for at spionere til fordel for Saudi-Arabien.

»Udfordringerne for den saudiske ledelse er vokset som en snebold de seneste dage«, siger Ayham Kamel, mellemøstanalytiker ved Eurasia Group til Bloomberg. Det har gjort kongefamiliens inderkreds mere bekymret for udsigten til et kup.

Den saudiarabiske kongefamilie tæller titusindvis af medlemmer, ikke mindst på grund af traditionen for flerkoneri. Grundlæggeren Ibn Saud fik alene 45 sønner. Der er ofte voldsomme rivaliseringer og gensidige beskyldninger blandt de forskellige grene af familien.