70 fanget i ruiner: Hotel med kinesere i coronakarantæne er kollapset

Et hotel i den kinesiske by Quanzhou er kollapset, og 70 personer er fanget i ruinerne. Det oplyser et kinesisk statsmedie ifølge nyhedsbureauet Reuters uden at angive hvilket medie.

Af det kinesiske statsmedie fremgår det, at det kollapsede hotel blev brugt til at holde personer med coronavirus i karantæne, skriver Reuters.

I en udtalelse fra de lokale myndigheder står der, at omkring 23 personer er reddet ud af det kollapsede hotel, skriver nyhedsbureauet AFP.

Ifølge det kinesiske medie South China Morning Post er der tale om et hotel på fem etager.

ritzau