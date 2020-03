Mama mia. Hvad gør vi med vores børn? Skal vi erklære virksomheden konkurs? 15 millioner italienere er i karantæne, og det har voldsomme konsekvenser

15 millioner indbyggere i Norditalien fik i nat at vide, at de ikke må rejse ud af området. Det vil få store konsekvenser for både dagligliv og regionens økonomi.

Italiens pludselige og uventede nedlukning af hele landets nordlige del skabte lørdag aften noget nær kaos på Milanos hovedbanegård. Og søndag sidder en overrumplet befolkning tilbage og prøver at forstå, hvordan 15 millioner mennesker – en fjerdedel af landets befolkning – skal håndtere, at de nu er sat i karantæne.

Lørdag aften viste direkte tv-billeder menneskemængder, der flokkedes på perronerne på Milanos hovedbanegård og på byens anden store togstation, Garibaldi, for at komme ombord på nattog sydpå, ud af den såkaldt røde zone.

»Vi skal til Salerno!«, råbte en mand ved billetkontoret, hvor 150 stod i kø, og hvor politiet stod vagt for at tæmme eventuelle anspændte optrin. Folk løb på perronerne, men ikke alle nåede at komme med toget.

Også på motorvejene opstod der en usædvanlig trafik sjældent set på en lørdag aften, fortæller et øjenvidne. En konsekvens af regeringens nu desperate forsøg på at inddæmme coronavirussen, som raserer i de nordlige regioner, og som har spredt sig til hele landet. 6.000 er smittet, og næsten 300 er døde.

Og det er en helt forandret hverdag, som indbyggerne i Milano og resten af Lombardiet – langt den største af Italiens tyve regioner, der med 10 millioner indbyggere står for en sjettedel af Italiens befolkning – vågner op til i dag. Man taler om en region i knæ.

Det var forventet, at regeringen ville udvide karantænezonen, som indtil i aftes omfattede 50.000 indbyggere i 10 byer i Lodi-provinsen sydvest for Milano, men der var ingen – heller ikke de italienske medier – der havde forudsagt, at karantænezonen ville komme til at dække mere end 15 millioner mennesker og effektivt lukke storbyer som Milano, Venedig, Parma og Rimini.

Det var det, der skete, da ministerpræsident Giuseppe Conte på en tv-transmitteret pressekonference kort efter klokken 2 om natten bekræftede rygterne om det drastiske tiltag.

»Vi står over for en nødsituation, en national nødsituation«, sagde han på pressekonferencen.

Endnu mangler alle detaljer at blive udpenslet klart og tydeligt til borgene. Det forventes først i løbet af søndag eftermiddag. Men det står fast, at over 15 millioner borgere i Norditalien nu er karantæneramte.

»Mama mia, sikke noget! Har I hørt det? Børnehaven er lukket indtil 3. april!«, skriver en mor på en WhatsApp-gruppe for børnehavebørn i byen Guanzate.

Straks svarer andre mødre, hvordan de dog skal få hverdagen til at hænge sammen i yderligere tre uger. Institutionerne – fra vuggestuer til universiteter – i Norditalien har været lukket siden 22. februar.

Lammet af karantæne

I den nye handlingsplan er bevægelsesfriheden og den sociale færden kraftigt indskrænket for borgerne i Lombardiet. Søndag morgen var der stadig afgange fra Malpensa-lufthavnen, men det forventes, at fly- og togtrafik vil blive helt eller delvist lukket ned. Folk bliver nødt til at aflyse deres ferier og planlagte rejser og arbejdsrelaterede gøremål.

Også offentlig transport i storbyer og provinser vil blive påvirket, hvilket vil gøre det svært for mange at komme på arbejde, og produktiviteten vil overordnet dale markant. Arbejdspladser er pålagt at indføre smart working – altså lade deres ansatte arbejde hjemmefra i så stor udstrækning som muligt.

Ind- og udrejse vil kunne blive tilladt i de allermest nødvendige tilfælde. Det er endnu ikke klart defineret, hvad kvalifikationskravet er. Det svar forventes at komme senere i dag.

»Lige nu er er der stor forvirring om, hvorvidt det betyder, at vi skal blive i vores provins, eller om vi må bevæge os frit inden for den røde zone. De siger, at vi så vidt muligt skal blive hjemme, men betyder det for eksempel, at vi ikke må tage ind til Milano?«, spørger Luca, 33, fra den lille by Bulgarograsso 35 kilometer nordvest for Milano.

Alle offentlige arrangementer er aflyst. Stadioner, museer, teatre og biografer er lukket. Restauranter og barer må indtil videre holde åbent indtil kl. 18, men folk skal holde mindst en meters afstand til hinanden. Ellers vanker der bøder. Øget politi og militærkontrol forventes at blive sat i værks for at håndhæve reglerne. Selv ved kirkebryllupper og begravelser vil der være adgang forbudt for offentligheden.

Pensionerede læger er kaldt på arbejde

Alle borgere med feber på 37,5 grader eller derover skal blive hjemme og kontakte lægen. I forvejen har borgere over 75 år – den gruppe, der har størst risiko for at blive alvorligt syge af coronavirussen – fået besked på kun at bevæge sig ud for at handle.

Alt sundhedspersonale på hospitaler har fået at vide, at de ikke kan tage ferie eller orlov i karantæneperioden, som løber indtil 3. april. Coronavirussen har ført til så stort et pres på sundhedsvæsenet i Lombardiet, at selv pensionerede læger er blevet kontaktet for at hjælpe til. Sundhedsministeriet i Italien har anslået, at der er brug for at øge sundhedspersonalet med 20.000 personer for at håndtere krisen.

I sundhedsvæsenet vil man se drastiske tiltag for at tackle situationen. Særlig Lombardiets hospitalsvæsen er under enormt pres på grund af det stigende antal af smittede, siger chefen for beredskabsstyrelsen, Angelo Borelli:

»Det vil blive nødvendigt for regionen at overføre andre intensivpatienter, som ikke er smittet med coronavirus, til intensivafdeinger i andre regioner. Vi ved endnu ikke, hvor mange patienter det drejer sig om«, siger han til avisen La Repubblica.

Flytningen af intensivpatienter vil i realiteten betyde, at pårørende vil blive afskåret fra at besøge deres syge familiemedlemmer, fordi de ikke selv må forlade Lombardiets røde zone.

På plejehjem, hospicer og skadestuer er der også indført adgang forbudt for besøgende.