Trump: Rusland, Saudi-Arabien og fake news bag børsskred

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Oliepriserne styrtdykkede. Corona-panikken bredte sig. Og i USA fik kombinationen af de to ting børsmyndighederne til midlertidigt at suspendere handlen med aktier af frygt for en regulær kursmassakre. Men så, midt i det hele, begyndte præsident Trump at tweete fra Det Hvide Hus, at panikken var mere eller mindre ubegrundet – og i øvrigt andres skyld.​