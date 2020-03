Virusfrygt får Irland til at aflyse Saint Patrick's Day-parader Parader på Irlands nationaldag er blevet aflyst. Snart vil der blive taget stilling til andre arrangementer.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Irland aflyser flere Saint Patrick's Day-arrangementer som følge af bekymringer over det smitsomme coronavirus. Aflysningerne omfatter blandt andet den store parade i Dublin.

Det oplyser Irlands premierminister, Leo Varadkar, på Twitter mandag aften.

Beslutningen om at aflyse arrangementer på Saint Patrick's Day den 17. marts er truffet efter råd fra sundhedsmyndigheder og sker for at undgå spredning af virussmitte, oplyser premierministeren videre.

»Saint Patrick's Day-parader, inklusive Dublin-paraden, vil ikke blive gennemført«.

»Situationen vedrørende andre begivenheder og store forsamlinger er under evaluering. Der vil blive taget stilling til disse på baggrund af råd fra offentlige sundhedsmyndigheder«, skriver Leo Varadkar.

Der har indtil mandag været 19 bekræftede tilfælde af Covid-19, som er den sygdom, virusset er skyld i, i Irland. Det skriver NBC News.

»Men det er vigtigt at få understreget, at langt de fleste mennesker, der får konstateret Covid-19 i løbet af de næste uger eller måneder, ikke vil få konstateret sygdommen, fordi de har deltaget i en stor forsamling«.

»De vil højst sandsynligt blive smittet i deres eget hjem af familiemedlemmer eller ved at have kontakt med venner og andre«, siger Leo Varadkar ifølge NBC News.

Saint Patrick er den irske skytshelgen, der menes at have bragt kristendommen til Irland i det femte århundrede. Han døde den 17. marts 461, og siden har denne dato været irsk nationaldag.

Ifølge overleveringerne var det også Saint Patrick, der jog alle slanger ud af landet.

På Saint Patrick's Day mødes irere overalt i verden og fester med øl og musik.

Mange steder afholdes der parader, hvor deltagerne er klædt i grønt som et symbol på Irland.

I USA, hvor der er millioner af irske efterkommere, fortalte New York Citys borgmester, Bill de Blasio, mandag, at der ikke er nogen planer om at aflyse storbyens Saint Patrick's Day-parade.

Paraden tiltrækker hvert år hundredtusinder af tilskuere.

Imidlertid oplyste Bostons borgmester, Marty Walsh, at selv om risikoen stadig er lav, så har byen valgt at aflyse festlighederne den 17. marts ud fra et forsigtighedsprincip.

»Vores første prioritet er at forebygge nye tilfælde af virussmitte«, siger han ifølge NBC News.

ritzau