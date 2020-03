Trods kontakt med karantæneramt partifælle: Trump er ikke testet for virus og taler situationen ned trods blodrød dag på Wall Street

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

USA's præsident, Donald Trump, er ikke blevet testet for coronavirus.

Det oplyser Det Hvide Hus natten til tirsdag dansk tid, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Meldingen kommer, efter at to republikanske kongresmedlemmer er gået i selvvalgt karantæne, fordi de har deltaget på en konference med en person, som er smittet. De to har for nylig haft kontakt med præsidenten.

Den ene fløj mandag med Trump fra Florida til Washington, efter at Trump havde brugt weekenden på sit golfresort.

Det har skabt bekymring for, at også Trump kan være blevet eksponeret for coronavirussen.

»Præsidenten er ikke blevet testet for coronavirus, fordi han hverken har haft langvarig, tæt kontakt med et bekræftet smittetilfælde eller udviser symptomer«, siger talskvinde for Det Hvide Hus Stephanie Grisham.

»Præsident Trump er fortsat ved glimrende helbred, og hans læger vil fortsat holde et nøje øje med ham«.

Trump har de seneste uger nedtonet alvoren af virusudbruddet, skriver nyhedsbureauet AFP.

Han har forsvaret sin regering imod anklager om ikke at håndtere udbruddet godt nok. Ligeså har han angrebet Demokraterne og medierne for at overdrive krisen for at skade ham politisk.

Blandt andet Bernie Sanders, der håber at blive Demokraternes præsidentkandidat, ved valget i november, har kritiseret Trumps retorik.

»Trumps hensynsløse udtalelser forvirrer folk her til lands og i udlandet«, sagde han under sin valgkamp i delstaten Michigan.

I Florida i weekenden har Trump blandt andet spist middag med Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro. Bolsonaro har natten til tirsdag dansk tid ligeledes nedtonet truslen fra virusudbruddet.

»Jeg mener, at virussens ødelæggende kræfter overdrives. Måske bliver det endda overdrevet af politiske årsager«, siger Bolsonaro.

Blodrød dag på Wall Street

Trump, vil på et pressemøde tirsdag annoncere tiltag for at afbøde negativ påvirkning af den amerikanske økonomi fra udbruddet af en ny coronavirus.

»Jeg vil være her i morgen eftermiddag for at informere jer om nogle af de økonomiske skridt, vi tager, og som vil være betydelige«, siger Trump til journalister i Det Hvide Hus sent mandag aften dansk tid ifølge nyhedsbureauet AFP.

Udmeldingen kommer efter en blodrød dag på det amerikanske aktiemarked og andre børser verden over. Dow Jones-indekset på Wall Street lukkede mandag med et fald på 7,8 procent. Det er den største nedtur for indekset på en enkelt dag siden finanskrisen for 12 år siden.

Det store aktiekursfald kom efter en weekend med både nye udviklinger i spredningen af coronavirusset, men ikke mindst også et udbrud af en priskrig på oliemarkedet mellem Rusland og Saudi-Arabien.

Ifølge finansminister Steven Mnuchin vil »USA anvende alle værktøjer« til at bekæmpe virusudbruddets påvirkning af økonomien. Han tilføjer, at topcheferne for de amerikanske banker er indkaldt til et møde i Det Hvide Hus senere denne uge. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Donald Trump har ifølge Reuters fokus på at sænke den såkaldte 'payroll tax' og vil drøfte dette med Kongressen tirsdag. Payroll tax er en særlig skat på lønindkomster op til cirka 138.000 dollar om året på 6,2 procent. Det svarer til cirka 900.000 danske kroner om året.

»Vi vil drøfte en mulig nedsættelse af payroll-skatten eller lempelse, en meget betragtelig lempelse. Det er et stort tal«, siger Trump.