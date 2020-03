Tjekkiet forbyder begivenheder med mere end 100 personer – Østrig skærper grænsekontrol »betragteligt«

Automatisk oplæsning

Det igangværende udbrud af coronavirus får Tjekkiet til at lukke landets skoler på ubestemt tid og forbyde begivenheder med mere end 100 personer.

Det oplyser premierminister Andrej Babis tirsdag.

De ekstraordinære tjekkiske tiltag er de seneste i en lang række af retningslinjer, der er stukket ud fra europæiske regeringer for at inddæmme spredningen af det smitsomme coronavirus.

Alle EU-lande er blevet ramt af coronavirusset.

»Vi er klar over, at det har bliver ubehageligt for vores borgere. Men vi vil med alle midler forhindre at det, der sker i Italien, sker hos os«, lyder det fra den tjekkiske premierminister på et pressemøde.

Italien er det europæiske land, der er hårdest ramt af coronavirussen.

Det fik mandag landets premierminister, Giuseppe Conte, til at indføre en række skrappe tiltag. Han meddelte blandt andet, at folk fra tirsdag morgen kun bør forlade deres hjem for at tage på arbejde eller i nødstilfælde.

Det er særligt i Norditalien, at virussen har gjort sit indtog.

Også i Østrig, der grænser op til Norditalien, forsøger man at beskytte sig mod spredningen af det smitsomme virus.

Kansler Sebastian Kurz siger således, at alle indendørs begivenheder med mere end 100 personer vil blive forbudt. Alle udendørs begivenheder med mere end 500 deltagende vil ligeledes blive forbudt.

Han tilføjer også, at grænsekontrollen skærpes betragteligt.

»Vi indfører et indrejseforbud for folk, der kommer fra Italien til Østrig, medmindre de har en lægeerklæring«, siger Kurz.

I Polen har man aflyst alle større begivenheder.

Den danske statsminister, Mette Frederiksen (S), meddelte fredag, at arrangementer med 1.000 eller flere deltagere bør udskydes eller aflyses for at dæmme op for smittefaren.

Mandag tilføjer hun på et pressemøde blandt andet, at man bør undgå at tage bussen eller toget i myldretiden.

ritzau