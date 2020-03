EU-topmøde om corona: Statsstøtte på vej til pressede firmaer

Automatisk oplæsning

Der er hjælp på vej til virksomheder, der lider under de økonomiske konsekvenser af den coronavirus, som i øjeblikket spredes hastigt i unionen.

Sådan lyder det fra EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, og EU-præsident Charles Michel efter et topmøde.

Mødet blev holdt som en videokonference tirsdag aften.

»Vi vil sikre, at statsstøtte kan flyde til de virksomheder, som har brug for det«, siger von der Leyen.

EU-Kommissionen vil frigøre 7,5 milliarder euro (56 milliarder kroner) fra en EU-fond til at dække corona-initiativer.

EU er klar til at anvende alle midler

Von der Leyen tilføjer, at EU står klar til at 'anvende alle midler' for at 'klare skærene'.

Desuden er EU-landene enige om, at EU's finanspolitiske regler skal gøres mere fleksible i denne situation, hvor virksomheder bliver hårdt ramt. I øjeblikket er Italien værst ramt.

I slutningen af ugen vil der komme yderligere oplysninger om, hvor og hvordan man vil indføre fleksibilitet.

Også den danske statsminister Mette Frederiksen (S) deltog i videokonferencen.

»Mødet understreger situationens alvor, og at vi er fast besluttede på at handle, så virusset inddæmmes. Vi holder hånden under vores økonomier og beskytter vores virksomheder og lønmodtagere«, siger hun i en skriftlig udtalelse efter mødet.

På EU-topmødet opridsede medlemslandene ifølge Charles Michel fire prioriteter.

Den første er at begrænse spredning og beskytte borgernes helbred via udveksling af erfaringer og viden.

Den anden er, at EU-Kommissionen skal sørge for, at der ikke opstår mangel på medicinsk udstyr til behandling og undersøgelse for coronavirus.

Nummer tre er støtte til forskning i vaccine, hvor der foreløbig er afsat 140 millioner euro, som svarer til lidt over en milliard danske kroner.

Nummer fire er foranstaltninger til at afbøde de socioøkonomiske konsekvenser.

»Virussen spreder sig med stor hast, så vi har behov for at arbejde sammen på europæisk plan. Vi er i dag blevet enige om at styrke koordineringen og erfaringsudvekslingen«, siger Mette Frederiksen.

ritzau