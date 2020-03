FN's Sikkerhedsråd støtter fredsaftale mellem USA og Taleban

Automatisk oplæsning

FN's Sikkerhedsråd har enstemmigt givet sin støtte til en fredsaftale mellem USA og Taliban.

Det oplyser Sikkerhedsrådet tirsdag.

Som en del af aftalen, som blev underskrevet af parterne den 29. februar, er USA begyndt at trække sine soldater ud af Afghanistan.

I en resolution vedtaget tirsdag skriver Sikkerhedsrådet, at det 'opfordrer regeringen i Afghanistan til at fremme fredsprocessen, herunder at deltage i forhandlinger'.

USA er ivrig efter at afslutte landets længste konflikt nogensinde.

I henhold til den fredsaftale, der blev indgået i Doha i slutningen af februar, har USA sagt, at alle udenlandske styrker vil forlade Afghanistan inden for 14 måneder - forudsat at Taliban overholder sine sikkerhedsforpligtelser.

Nogle diplomater har udtrykt bekymring for, at aftalen indeholder to hemmelige bilag vedrørende kampen mod terror, som Sikkerhedsrådets medlemmer har godkendt uden at kende indholdet af.

ritzau