En ældre person er død af coronavirus i Sverige

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

En ældre person er onsdag død som følge af smitte med coronavirus i Sverige, oplyser Region Stockholm.

Det er første dødsfald som følge af virusset i Skandinavien.

Over 480 personer er konstateret smittet med coronavirus i Sverige.

Yderligere en person er indlagt på intensivafdeling i Stockholm, meddeler Region Stockholm i en pressemeddelelse.

»Vi ved fra internationale erfaringer, at det er ældre og især ældre med andre underliggende sygdomme, som får de mest alvorlige konsekvenser af Covid-19«, siger Per Follin, der er læge med speciale i smitsomme sygdomme, i pressemeddelelsen.

Han tilføjer, at det er vigtigt, at syge mennesker bliver hjemme, uanset om de har fået stillet en diagnose eller ej.

Det er også vigtigt for at undgå smittespredning, at man ikke tager på skadestuen eller til lægen, men i stedet ringer for at få hjælp.

Region Stockholm vil ikke oplyse yderligere om den afdøde patient.

Over 480 personer er konstateret smittet med coronavirus i Sverige.

Onsdag bekræftede myndighederne 120 nye tilfælde af smitte. De fleste af dem er i Skåne, Västra Götaland og Stockholm.

ritzau