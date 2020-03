WHO erklærer udbruddet af coronavirus for en pandemi

Udbredelsen af coronavirusset kan nu karakteriseres som en pandemi.

Det siger Tedros Adhanom Ghebreyesus, der er generaldirektør i Verdenssundhedsorganisationen (WHO), onsdag eftermiddag.

En pandemi er en global epidemi.

»Pandemi er ikke et ord, der bruges let eller uforsigtigt. Det er et ord, der, hvis det bruges forkert, kan forårsage unødvendig frygt eller uberettiget accept af, at kampen er forbi, hvilket fører til unødvendig lidelse og død«, siger Tedros Ghebreyesus.

Mandag sagde generaldirektøren, at virusudbruddet bevægede sig mod en fase, hvor den internationale spredning ikke længere kan kontrolleres.

Her understregede han imidlertid, at det endnu ikke var for sent.

Der er stadig meget at gøre

Nu, hvor udbruddet er erklæret en pandemi, er der stadig meget at gøre, mener WHO.

»Vi er sammen om at gøre de rigtige ting med ro og beskytte verdens borgere. Det kan gøres«.

»At beskrive situationen som en pandemi ændrer ikke WHO's vurdering af truslen, som coronavirusset udgør. Det ændrer ikke ved, hvad WHO gør, og det ændrer ikke ved, hvad lande bør gøre«, siger generaldirektøren.

»Vi har hver dag opfordret til, at lande tager hastig og aggressiv handling. Vi har ringet højt og tydeligt med alarmklokken«, siger generaldirektøren.

Ifølge ham er det væsentligt, at alle gør sit for at bekæmpe virusset.

»Dette er ikke bare en offentlig sundhedskrise. Det er en krise, der vil berøre hver sektor, så hver sektor og hvert individ skal være involveret i kampen«, siger Tedros Ghebreyesus.

Ifølge WHO er det væsentligt, at alle beskytter sig mod virusset, og at hver eneste smittede skal findes, isoleres, testes og behandles. Derefter skal hver eneste person, som den smittede i perioden har haft kontakt med, testes.