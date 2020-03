WHO er dybt bekymret: »Tusinder kæmper for deres liv«

Corona-viruset har nu bredt over meget af verden, siger WHO, som efterlyser en stærkere indsats.

Corona-viruset covid-19 må nu betegnes som en »pandemi« – ikke blot en epidemi, erklærer verdenssundhedsorganisationen WHO.

I de kommende dage og uger, venter vi at se antallet af covid-19 tilfælde, antallet af dødsfald og antallet af ramte lande vokse endnu mere WHO

»Flere tusinde mennesker kæmper for deres liv på hospitaler«, hed det i en tweet fra WHO. Og »i de kommende dage og uger, venter vi at se antallet af covid-19 tilfælde, antallet af dødsfald og antallet af ramte lande vokse endnu mere«.​​

WHO skruer dermed op for advarslen mod den smitsomme sygdom, der i dag breder sig over flere verdensdele.

På blot to uger er antallet af covid-19-tilfælde vokset 13 gange uden for Kina.

»Vi er dybt bekymret både over den alarmerende spredning og voldsomhed og ved en alarmerende mangel på indsats«, tweeter Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, generaldirektør for WHO siden 2017.

»Pandemi er ikke en betegnelse, der anvendes let eller skødesløst. Det er en betegnelse, som, hvis den misbruges, kan udløse ubegrundet frygt eller ubegrundet accept af, at kampen er tabt og kan føre til unødvendig lidelse og død«.

WHOs udmelding kommer samtidig med, at sygdommen onsdag aften havde smittet 442 i Danmark, mens 1303 er i karantæne herhjemme.

Betegnelsen ’epidemi’ anvendes om smitsomme sygdomme, som breder sig hurtigt i et begrænset geografisk område. Når sygdommen udvikler sig til at blive verdensomspændende, kaldes det en pandemi – eller global epidemi.

WHO: Skal tages alvorligt

Covid-19 har ifølge WHO ikke blot smittet 118.000 mennesker og kostet 4.291 mennesker livet over hele verden. Pandemien, som den nu har udviklet sig til, har også lukket og isoleret små og store samfund, standset økonomisk udvikling, rystet børser, udsat fodboldturneringer, truet flyselskaber på livet, aflyst kulturelle begivenheder og ført til en risiko for udskydelse af det kommende OL i Tokyo.

Dr. Tedros opfordrer regeringer til at tage corona mere alvorligt og til en »omgående og aggressiv indsats«.

Flere lande har vist, at viruset kan holdes nede og kontrolleres, mener WHO-direktøren. Men – uden at sætte navn på – langer han ud mod andre lande for at mangle at vise, at de kan gøre det samme.

I Tyskland advarede kansleren Angela Merkel onsdag om, at covid-19 vil smitte to tredjedele af den tyske befolkning. Samtidig har Italien – der er hårdest ramt bortset fra Hubei-provinsen i Kina – og Storbritannien lovet en massiv indsats mod spredningen af sygdommen.

Men WHOs udmelding ændrer ikke ved situationen i Danmark, eller hvordan vi skal håndtere den, siger Jens Lundgren, professor på Københavns Universitet, til Ritzaus bureau. Udbruddet »skal håndteres i forhold til de udmeldinger, der kommer fra myndighederne«.

Sidste gang, WHO talte om en pandemi, var, da svineinfluenza hærgede i 2009. I 1918-19 kostede den spanske syge 40 millioner mennesker livet.