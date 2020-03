USA forbyder al indrejse fra Europa i 30 dage. Også fra Danmark

I en tale til nationen lagde præsidenten, der længe har talt faren ned, vægt på, at corona-truslen er størst uden for Amerika. Trump undlod at anerkende, hvordan virussen spreder sig med hast mellem amerikanere, og hvor få USA tester, advarer New Yorks guvernør.