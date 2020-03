Norges kongepar og flere ministre i corona-karantæne

Automatisk oplæsning

Det norske kongepar og mindst fem norske ministre er i karantæne, efter at de er kommet hjem fra udlandsrejser for nylig.

Det skriver de norske nyhedsmedie Dagbladet og VG torsdag.

Karantænen skyldes nye norske regler om, at hvis man har rejst udenfor Norden efter 27. februar, skal man i karantæne for at begrænse smitte med coronavirus.

Der er ikke meldinger om, at nogen af dem skulle udvise symptomer på smitte.

For en uge siden vendte kong Harald og dronning Sonja hjem fra et statsbesøg i Jordan. Med på rejsen var også den norske udenrigsminister, Ine Eriksen Søreide, og erhvervsminister Iselin Nybø.

Udenrigsministeriet bekræfter over for VG, at udenrigsministeren arbejder hjemmefra, men at hun ikke har symptomer.

Nybø bekræfter ligeledes til VG, at hun arbejder hjemmefra.

Netavisen har desuden kendskab til, at justitsminister Monica Mæland og udviklingsminister Dag Inge Ulstein er i karantæne. De var henholdsvis i Bruxelles og Indien tidligere på måneden.

Sundhedsminister Bent Høie leder den norske indsats mod coronavirusset hjemmefra ved hjælp af telefon, Skype og e-mail, bekræfter han.

Sundhedsministerens karantæne, der kommer efter en tur til Wien, udløber mandag.

Dagbladet skriver, at også den norske klima- og miljøminister, Sveinung Rotevatn, er i hjemmekarantæne.

