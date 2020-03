Anne-Marie bor i corona-lukkede Milano: Jeg kommer kun hjem, hvis mine forældre eller min farmor bliver syge

Anne-Marie læser i Milano. Selvom mange danskere rådes til at rejse hjem, ser hun ingen grund til det. Det vil blot udsætte folk for unødvendig smittefare, hvis hun ikke overholder sin karantæne.

Milano er kendetegnet ved menneskemylder, solskin og stopfyldte shoppinggader. Men i de seneste uger har Milano og resten af Italien i højere grad mindet om en forladt zombie-by, end den tidligere foretrukne feriedestination blandt tusindvis af turister.

31-årige danske Anne-Marie Appelqvist bor til dagligt i Milano, hvor hun er i gang med at tage sin kandidatgrad. Hun har nu lige overstået den tredje uge uden skole og fysisk kontakt med andre mennesker i Milano.

Storbyen ligger i den nordlige region Lombardiet, som ligesom resten af Italien er ved at lukke helt ned grundet den eskalerende smitte af corona.

Tredje uge er anderledes

»Den først uge var okay. Der skulle man være påpasselig. I ugge to kunne man mærke, at folk blev rastløse og søgte ud. I denne uge har det været helt anderledes. Gaderne er stort set mennesketomme, fordi hele Lombardiet lukkede ned i søndags, så mange flygtede til andre regioner i lørdags. Her er næsten mennesketomt«, siger Anne-Marie Appelqvist.

Anne-Marie Appelqvist. Privatfoto

Alligevel har Anne-Marie Appelqvist ikke overvejet at rejse hjem. Heller ikke efter weekendens udmeldinger fra Udenrigsministeriet, hvor man opfordrede danskere i udlandet til at komme hjem.

»Det virker ubelejligt at tage hjem, fordi jeg bor her og føler mig hjemme her. I weekenden nåede jeg dog at få en form for panik-angst: vil jeg så kunne komme hjem, hvis der skete noget? Men det kan man stadig som dansk statsborger, så jeg bliver her,« siger Anne-Marie Appelqvist og fortsætter:

»Det, jeg går op i lige nu er, at danske statsborgere stadig må rejse ind. Så længe grænsen er åben for danske statsborgere, bliver jeg her. Og kun hvis der kom en melding om, at Danmark blev lukket helt ned på ubestemt tid, ville jeg overveje en hjemrejse. Det eneste der ville kunne få mig hjem lige nu, ville være hvis mine forældre eller min farmor blev syge«, siger Anne-Marie Appelqvist.

Karantæne i Milano eller Danmark

Anne-Marie Appelqvist begyndte alligevel i sidste uge at overveje en hjemrejse, fordi der på daværende tidspunkt var flere grænser åbne, end der er i dag.

»Da de sagde, at de lukkede grænserne her, tænkte jeg, at det var lige meget, om jeg var alene her eller i Danmark. Jeg ville alligevel ikke kunne se venner og familie i Danmark, hvilket normalt er derfor jeg tager hjem. Alt det her er jo nyt for danskere derhjemme, men ikke her. Den sidste uge har været hård. Det begynder at være lang tid at isolere sig«, siger Anne-Marie Appelqvist.

De fleste internationale studerende, som Anne-Marie Appelqvist, kender er rejst hjem. Fordi Anne-Marie Appelqvist ikke selv er i risikogruppen for dem, som corona kan være dødeligt for, vurderer hun, at det er sikkert at blive i Italien.

Alle butikker bortset fra supermarkeder og apoteker har lukket i indtil 25. marts. Privatfoto af Anne-Marie Appel

Milanos øde gader

På dagens gåtur ned i supermarkedet hun ganske få mennesker i Milanos gader. Byen er næsten øde. Hun har i løbet af den seneste uge været ude tre gange. Og kun fordi, det var en nødvendighed at få mad.