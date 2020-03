Politiken mener: Vi har svigtet Italien i troen på, at nationale grænsebomme nok skal holde coronaen væk

Automatisk oplæsning

I dette øjeblik er vi alle i Europa italienere«, erklærede EU-kommissionsforkvinde Ursula von der Leyen højstemt, da hun i sidste uge udtrykte al til rådighed stående EU-solidaritet med det coronaplagede Italien.

Flotte ord. Men desværre også tomme ord. For sagen er, at EU har svigtet italienerne.

I tillid til alt det der med europæisk solidaritet har de ganske vist bedt os om hjælp. Og EU-kommissionen har også sendt den italienske anmodning videre til de andre medlemslande, men dér strandede den så. Linjen til EU blev tavs. Tyskland var sågar så optaget af egne behov, at regeringen forbød eksport af medicinske masker og andet udstyr.

Bevares … Vi skal alle kunne tage vare på os selv. Men nu, hvor vi alle er italienere, sådan som Ursula von der Leyen siger, så kunne vi måske også hjælpe lidt med dimensionerne: I Italien er flere end 21.000 nu registreret som coronasmittede, og hospitalsvæsenet er på sammenbruddets rand. I EU’s førsteland, Tyskland, som først i weekenden bekvemmede sig til at lukke af for nattelivet, er der til sammenligning under 4.000 registrerede smittede. Italiens naboland Østrig har registreret omkring 800 smittede, Finland et par hundrede og så videre.

Nej, vi er ikke alle italienere. Hvis vi tror det, så har vi for alvor ikke fattet, hvad der sker i selve epicenteret for coronaens Europa. Og forstået, at vi ikke bare havde – og har – et medmenneskeligt hensyn at tage, men også en egeninteresse i at hjælpe italienerne med at bremse den krise, der nu stille kryber mod os selv. Og med vores forvisning om, hvad vi kan forvente af hjælp fra vores EU-partnere.

Kun Kina viste sig som en ven i nøden og sendte læger og udstyr til italienerne, hvilket de givet vil huske, næste gang EU eller Nato beder dem vælge mellem ’os’ og Kina.

I bedste fald lærer vi af vores fejl. Lærer, at alle skåltalerne om solidaritet først batter, hvis ord følges af handling. Det er de indtil videre ikke blevet under denne coronakrise. Ligesom de ikke blev det i 2015, da 1,7 millioner migranter væltede ind over grænserne til især Italien og Grækenland, og danske og andre nationalegoistiske ledere blot sænkede de grænsebomme, som de nu håber også kan holde virusser ude.

Tænk, næste gang krisen – eller en endnu værre én – rammer os. For nu, hvor vi alle er italienere, kan vi spørge os selv: Har vi udvist den solidaritet, vi selv ønsker at blive vist? jarl-