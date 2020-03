Tyskland lukker barer, butikker og bordeller

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Tysklands barer, diskoteker, svømmehaller, legepladser, teatre, koncertsteder, museer og en lang række andre steder lukker.

Den tyske regering indfører mandag vidtrækkende regler for forsamlinger. Det sker i et forsøg på at begrænse smitte med coronavirus.

Også de tyske bordeller er omfattet af de nye midlertidige regler, der skal 'begrænse social kontakt på offentlige steder'.

Restauranter må tidligst åbne klokken 6 om morgenen og skal senest lukke igen klokken 18.

Heller ikke i kirker, moskéer og lignende må de forskellige trossamfund samles.

Det meddeler regeringen ifølge nyhedsbureauerne Reuters og dpa.

Supermarkeder, banker, apoteker, posthuse og benzinstationer holder fortsat åbent.

I forvejen har regeringen beordret de tyske skoler lukket. Det skete i sidste uge.

Tyskland har genindført grænsekontrol mod Danmark, Østrig, Frankrig, Schweiz og Luxembourg. Her er rejsende blevet afvist, hvis det ikke blev vurderet, at de havde en god grund til at rejse ind i Tyskland.

Flere andre lande i Europa, herunder Danmark, har indført lignende tiltag.

Mandag er status, at 6672 mennesker i Tyskland er bekræftet smittet. Af dem har 14 mistet livet på grund af Covid-19, som er navnet på den sygdom, virusset kan resultere i. Det viser en opgørelse fra Johns Hopkins University.

ritzau