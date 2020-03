EU forbyder ikke-nødvendig indrejse i 30 dage

Automatisk oplæsning

EU's stats- og regeringschefer er på et møde tirsdag aften blevet enige om at forbyde ikke-nødvendige rejser til EU i 30 dage. Forbuddet gælder borgere fra tredjelande - bortset fra fem lande.

Det bekræfter EU-præsident Charles Michel på et pressemøde, efter at EU's stats- og regeringschefer har holdt et møde på videokonference.

Beslutningen er begrundet med, at man vil forsøge at bremse spredningen af coronavirus, som i ugevis har haft et godt tag i Europa.

Norge, Schweiz, Island, Liechtenstein og Storbritannien er ikke omfattet af rejserestriktionerne.

ritzau